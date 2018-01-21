الأمن التونسي يقتل مساعداً كبيراً لزعيم القاعدة بالمغرب

قال مسؤول حكومي إن القوات الخاصة في تونس قتلت، السبت، بلال القبي وهو مساعد كبير لعبد المصعب عبد الودود زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في كمين، بينما كان في مهمة لإعادة تنظيم فرع "القاعدة" في تونس بعد الضربات التي تلقاها هناك في السنوات الأخيرة.

وقال المصدر إن بلال القبي وهو جزائري هو "الذراع اليمنى لعبدالودود"، مضيفاً أنه التحق بالجبال منذ كان عمره 15 عاما قبل أن يصبح من المقربين من زعيم تنظيم "القاعدة".

وفي بيان قالت وزارة الداخلية إن القيادي الذي قتل كان في مهمة لإعادة هيكلة "كتيبة عقبة بن نافع" في تونس، وهو المكلف بالتنسيق بين قادة "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وفرعيها في تونس وليبيا.

و"كتيبة عقبة بن نافع" الفرع المحلي لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بتونس ويحتمي بجبال في القصرين قرب الحدود الجزائرية.

ونجحت القوات التونسية في توجيه ضربات قوية لـ"كتيبة عقبة بن نافع" و"كتيبة جند الخلافة" التابع لتنظيم "داعش".

وفي العام الماضي، قتلت قوات خاصة الجزائري مراد الشايب، وهو زعيم "كتيبة عقبة بن نافع"، وعدة قادة آخرين مما جعل الخطر يتراجع نسبياً خصوصاً بعد هجمات تعرض لها متحف "باردو" وفندق بمنتجع سوسة قتل خلالها عشرات السياح الغربيين.