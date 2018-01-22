الجيش الليبي يواصل غاراته على العصابات المسلحة بالجنوب

نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي 3 طلعات قتالية، الأحد، على منطقة جنوب شرقي #ليبيا لاستهداف مسلحي #عصابات_التهريب والسطو التشادية المنتشرة بالجنوب الليبي.

وبحسب آمر غرفة عمليات سلاح الجو، العميد محمد المنفور، لــ "العربية.نت"، فإن الطلعات القتالية مستمرة لمساندة عمليات على الأرض للجيش لاستئصال وجود هذه العصابات التي تسببت في انفلات أمني بالجنوب.

وقال: "البداية ستكون بالجنوب الشرقي من خلال هذه الطلعات، بالإضافة لطلعات أخرى تنطلق من قواعدنا شمالا، لنقل معدات وذخائر إلى تمركزاتنا بالجنوب لكن توازيها طلعات استطلاعية أخرى بالجنوب الغربي، تمهيدا لتوسيع العملية".

وفي حين لم يشر المنفور لنتائج هذه الغارات الجوية لا تزال وحدات الجيش بمنطقة #الكفرة تشن هجماتها على واحات تتواجد بها عصابات المرتزقة التشادية والسودانية بالمنطقة، بغية السيطرة عليها بشكل نهائي تمهيدا لتأمين كامل الحدود الليبية الجنوبية، بحسب منشور لمديرية أمن ربيانة بالجنوب حيث تعد ربيانة الواقعة بالقرب من الحدود الليبية التشادية المتمركز الرئيس لهذه العصابات.

وكانت قيادة الجيش الليبي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن عملية عسكرية جديدة تحت اسم "غضب الصحراء" لملاحقة العصابات المسلحة التشادية والسودانية التي تمتهن التهريب والسطو بالمناطق الجنوبية بليبيا.