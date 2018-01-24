ليبيا.. القبض على المتورطين بتعذيب مهاجرين

أعلنت قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس عن القبض على المتورطين في تعذيب المهاجرين غير الشرعيين، التي تداولت وسائل الإعلام قبل أيام مقاطع لضحاياهم.

وقالت القوة في بيان عاجل، الأربعاء، إنها قادت عملية، بالتعاون مع الأمن المركزي وقوة حماية وتأمين سرت، انتهت بالقبض على المتورطين في واقعة عمال سودانيين ظهروا في شريط مصور وهم يتعرضون لأنواع بشعة من التعذيب بما فيها الحرق بالنار.

كما ذكرت أن "أربعة أشخاص هم المتورطون في واقعة تعذيب العمالة السودانية وحرقهم بالنار وتصويرهم بالفيديو لإرساله لذويهم في محاولة منهم للضغط عليهم وابتزازهم بالأموال مقابل حريتهم"، معلنة عن تحرير 8 سودانيين ظهروا في المقاطع المسربة.

وعن تفاصيل العملية، أوضحت أنه "بعد متابعة ما حدث وبالتواصل مع أهالي المختطفين وتقديمهم بلاغات تم التحرك الفوري وجمع المعلومات والتحري عن مكان تواجد هذه العصابة بعد أن أخذت أمر قبض في حقهم من النائب العام وتم تحديد مكان تواجدهم في منطقة القداحية" القريبة من بني وليد جنوب غربي مدينة سرت.

وأكدت القوة أن المتورطين الأربعة هم "معاوية محمد مسعود، وعبد السلام سعيد عبد السلام، ومحمد الحسين الفاسي، وأشرف ابراهيم أحمد علي" .