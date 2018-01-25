ليبيا.. اتفاق بين "النواب" و"الدولة" على استئناف الحوار

اتفق ممثلو مجلسي النواب والدولة في ليبيا، على إعادة دور لجنتي الحوار بالمجلسين من أجل استئناف أعمالهما المتوقفة منذ أشهر.

وجاء الإعلان بعد لقاء جمع رئيسي لجنتي الحوار عبد السلام نصية عن مجلس النواب وموسى فرج عن مجلس الدولة بالمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة صباح الخميس في #طرابلس.

ووصف المكتب الإعلامي لمجلس الدولة اللقاء بـ"الإيجابي" مشيرا إلى أنه تركز حول مناقشة سبل المضي قدماً في تعديل الاتفاق السياسي ومناقشة ضرورة توافق المجلسين حول آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتولى التمهيد للاستحقاقات الهامة المقبلة.

من جانبه، قال رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب عبد السلام نصية، خلال تصريح صحفي، إن اللقاء جاء للاتفاق على ضرورة البحث عن الأسباب وراء توقف مخرجات الحوار وحلحلة الأمور العالقة، التي كانت السبب وراء توقف عمل اللجنتين، أهمها آلية اختيار المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن بناء سلطة تنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة هو الطريق إلى إنجاح المرحلة الحالية بالوصول إلى الانتخابات".

وقالت البعثة الأممية عبر تغريدة على حسابها في تويتر، إن اللقاء انعقد "ليطلع سلامة على جهود المجلسين بهدف تقريب وجهات النظر من أجل المضي قدماً بطريقة متناغمة".

وكانت جلسات تعديل الاتفاق السياسي المنعقدة بين ممثلي مجلسي النواب والدولة قد توقفت منذ نوفمبر الماضي على خلفية عدم اتفاق بينهما على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومته.