الجزائر.. إحباط محاولات أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي

نشرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تقريراً قالت فيه إنه قد تم إحباط محاولات أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي من ركوب البحر نحو أوروبا خلال عام 2017، وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله، وفق مراقبين.

وأوضح التقرير الحقوقي أن خفر السواحل منع محاولة 3109 أشخاص من ركوب البحر سراً نحو أوروبا، بينهم 186 امرأة و840 قاصراً حاولوا عبور البحر للوصول إلى أوروبا.

كما أعلنت المنظمة نفسها إحباط محاولات 1206 أشخاص للهجرة غير الشرعية عام 2016.

وذكرت رابطة حقوق الإنسان أن الدول الأوروبية ترحل أكثر من 5000 جزائري سنوياً من المهاجرين غير الشرعيين.

ويحقق مهربو البشر نحو 7 مليارات دولار سنوياً، وحوالي 60 ألف دولار أسبوعياً، فيما يبلغ ثمن الرحلة للشخص الواحد 10 آلاف دولار.