تجهيزات عسكرية من الجيش الليبي لدرنة استعداداً لتحريرها

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي عن بدء إرسالها لتجهيزات عسكرية كبيرة استعداداً لعملية تحرير مدينة #درنة من قبضة المجموعات الإرهابية المسيطرة عليها.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الاثنين، إصداراً مرئياً يظهر فيه التجهيزات العسكرية التي وصلت إلى درنة لتعزيز قدرات "الكتيبة 106 مشاة" التي تحاصر المدينة منذ فترة.

وبحسب الفيديو، فإن التجهيزات تضم عددا من العربات المدفعية والصاروخية وبعض العربات العسكرية المحملة بالأسلحة والذخائر.

وعن موعد بدء عملية تحرير درنة، أشارت الشعبة إلى أن "الكتيبة 106 مشاة" ستبدأ في تنفيذ مهامها بتعليمات من القائد العام خليفة حفتر، دون أن تحدد موعدا لبدء العملية.

يذكر أن مدينة درنة (300 كلم شرق بنغازي) تسيطر عليها مليشيات إرهابية تعمل تحت مسمى #مجلس_شورى_مجاهدي_درنة منذ سبع سنوات، فيما حاصر الجيش المدينة منذ أكثر من سنة، منشغلاً بمعاركه ضد المجموعات الإرهابية في #بنغازي التي أعلن السيطرة عليها بشكل نهائي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.