صور.. 94 مهاجراً فروا من سجون عصابات التهريب جنوب ليبيا

تحصلت "العربية.نت" على صور لـ #مهاجرين_غير_شرعيين تمكنوا من الفرار من أحد سجون #عصابات_تهريب_البشر جنوب #ليبيا ووصلوا إلى منطقة تازربو (90 كلم غرب الكفرة الحدودية مع السودان).

وبحسب طارق عبيد، المسؤول بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن المهاجرين وعددهم 94 مهاجرا من جنسية صومالية، تمكنوا من الفرار من أحد سجون عصابات التهريب الذي وصلوا إليه قبل ثلاثة أشهر بواسطة ذات العصابة عبر الحدود الليبية.

وأضاف عبيد لــ"العربية.نت" أن "المهاجرين من المرجح أنهم تمكنوا من الفرار بعد أن تركت العصابة السجن بشكل فجائي جراء العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في الجنوب، والذي يبدو أن إحدى عملياته اقتربت من مكان السجن مما سمح للمهاجرين بالفرار"، مشيرا إلى أن المهاجرين وصلوا إلى تازربو في حالة من الجوع والعطش تشير إلى بقائهم لأيام بالسجن بعد فرار العصابة.

وتابع "يوم الجمعة الماضي وصل المهاجرون إلى أحد مساجد تازربو وعلى الفور قدمت لهم بلدية المنطقة المساعدات الإنسانية والصحية، وتبين أن من بينهم 7 نساء، كما أن 11 شخصا منهم في حالة صحية سيئة استلزمت تقديم الدعم الصحي".

وقال "الكشف الصحي أظهر تعرض عدد منهم لعمليات تعذيب وحشية على يد العصابات، وبحسب إفادات بعض المهاجرين فإنهم تركوا خلفهم بالسجن عددا من المهاجرين المتوفين بسبب التعذيب"، لافتا إلى أن الإجراءات ستتم قريبا بمدينة سبها للتواصل مع سفارة الصومال لترحيلهم لبلدهم.

وأكد أن عمليات الجيش في الجنوب ساهمت بشكل كبير في تقليص نشاط عصابات التهريب، مرجحا العثور على المزيد من سجون عصابات التهريب.