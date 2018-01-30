شاهد ظاهرة نادرة.. ثلوج تغمر صحراء المغرب بعد 3 عقود

تفاجأ سكان مدن الجنوب في المغرب بتساقط كميات كبيرة من الثلوج، في ظاهرة مناخية غير مسبوقة، لم تعرفها هذه المنطقة الصحراوية منذ أكثر من 3 عقود.

واحتفى المغاربة بتساقط الثلوج في جهة درعة تافيلالت ومدينة ورزازات وزاكورة، فغصت شبكات التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات وثقت لأجواء الابتهاج التي رافقت ذلك وخروج الأطفال للتزلج على رمال الصحراء التي اكتست بوشاح أبيض غير من لونها الطبيعي، وصناعة تصاميم فنية من الثلج، في مشهد لم يعتد عليه السكان.

ورغم انقطاع الطرق والكهرباء والحصار الذي فرضه تساقطات الثلوج على هذه المنطقة، فإنها في المقابل خلفت ارتياحاً لدى الأهالي وتفاؤلا بموسم فلاحي جيد بعيد عن شبح الجفاف الذي تعرفه هذه المدن منذ سنوات.

