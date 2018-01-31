"موبايل" يفجر معركة بين جزائريين وأفارقة ويخلف 60 جريحا

خلّفت اشتباكات وصدامات بين جزائريين ومهاجرين أفارقة يعملون في مشروع المدينة الجديدة بوينان في محافظة البليدة شمال الجزائر، سقوط ما لا يقل عن 60 جريحا من بينهم 10 جزائريين 8 منهم حالتهم خطيرة، وذلك بسبب خلاف على هاتف نقّال.

ونقلاً عن وسائل الإعلام المحلية، اندلعت معارك طاحنة وصدامات عنيفة بين العمال الجزائريين والأفارقة في مساء الاثنين وتواصلت إلى مساء الثلاثاء، استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء من عصي وحجارة وسيوف وخناجر وقارورات زجاجية وغيرها من الأسلحة البيضاء وكذلك الكلاب المدربّة، مما أدى إلى سقوط حوالي 60 جريحا أغلبهم مصابون بجروح خطيرة.

واندلعت المواجهات، بعد أن اتهم عامل إفريقي زميله الجزائري بسرقة هاتفه النقال وهو ما لم يتقبّله الأخير، ليدخلان في خلاف بينهما سرعان ما تحول إلى شجار عنيف، تدّخل على إثره باقي العمال الأفارقة والجزائريين، وبدأت الصدامات بين الجانبين التي انتقلت إلى الغرف التي يقيم بها العمال، وتحولت إلى أعمال شغب امتدت لساعات، قبل أن تتدخل الشرطة للسيطرة على الأوضاع وتجنيب المنطقة سيناريو دام.