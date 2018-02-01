السراج يلتقي سلامة في زيارة خاطفة إلى تونس

غادر، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، مطار تونس قرطاج بعد زيارة خاطفة إلى تونس، التقى خلالها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة. بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ولم تكشف بعد أسباب الزيارة وفحوى لقاء السراج بالمبعوث الأممي غسان سلامة.

وأكدت مصادر مطلعة تأجيل اللقاء الثلاثي بين رئيسي لجنة صياغة تعديل الاتفاق السياسي بمجلسي النواب والدولة والمبعوث الأممي غسان سلامة، الذي كان مقررا عقده الخميس.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية، عن رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس الدولة موسى فرج، أن اللقاء تأجل لارتباطات المبعوث الأممي غسان سلامة.

رئيسا لجنة صياغة التعديلات عبدالسلام نصية، وموسى فرج كانا قد عقدا اجتماعا بحضور سلامة، من أجل التوصل لصيغة توافقية.