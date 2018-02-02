صور.. قوة تابعة لـ"الوفاق" تمنع مهجري تاورغاء من العودة

أفاد مدير المكتب الإعلامي للجنة "عماد رقيعة"، عودة مهجري تاورغاء بأن مجموعة مسلحة تابعة لحكومة "الوفاق" منعت، الجمعة، مهجري تاورغاء من محاولة وصولهم لمدينتهم عبر منطقة قرارة القطف جنوب تاورغاء.

وقال رقيعة في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك"، إن عدداً كبيراً من الأهالي المتواجدين في منطقة قرارة القطف الرابطة بين بن وليد ومدينتهم، قرروا التقدم باتجاه البوابة الـ14 التي تتمركز فيها إحدى القوى العسكرية.

وأضاف أن هذه المجموعة تتألف من حوالي 80 سيارة يستقلها المهجرون، حاولت التقدم نحو البوابة في محاولة لعبورها نحو مدينتهم، فيما قامت قوة تابعة لحكومة "الوفاق" بمنعهم من المرور.

ويحاول أهالي تاورغاء منذ يوم أمس، المرور إلى مدينتهم، بعد 7 أعوام من التهجير، بعد أن أعلنت حكومة الوفاق عن بدء عودتهم لمدينتهم في الأول من فبراير، لكن القرار الحكومي اصطدم برفض من مسلحي مدينة مصراته الذين يرفضون تنفيذ اتفاق أبرم بينهم وبين مهجري تاورغاء على خلفية عدم تطبيق كل بنوده، بحسب بيان مجلس حكماء مصراتة.

وتحصلت "العربية.نت" على صورة خاصة تظهر مسلحين يمنعون مهجري تاورغاء من المرور إلى مدينتهم، فيما يتجمهر عدد من الأهالي على قارعة الطريق المؤدي إلى المدينة على بعد 14 كلم جنوباً.