المغرب ينتشل جثث 20 مهاجراً إفريقياً في البحر

أعلن ناطق باسم إدارة جيب مليلية الإسباني، الأحد، أن دوريات لخفر السواحل المغربي انتشلت السبت جثث "حوالي عشرين" مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، السبت، بعدما رصدتهم سفينة إسبانية.

وقال الناطق إن طاقم السفينة سورويا رصد الجثث، وأبلغ سلطات المغرب وإسبانيا، موضحا أن طاقم السفينة "قدر بنحو عشرين" عدد الجثث التي انتشلتها الدوريات المغربية في المياه الإقليمية للمغرب.

ولم يصدر #المغرب حتى الآن أرقاما تتعلق بهؤلاء #الضحايا.

ومساء السبت، عثرت دورية للحرس المدني الإسباني على جثة مهاجر آخر نقلت إلى مليلية الجيب الإسباني في شمال المغرب، قبالة السواحل الإسبانية وفي مكان غير بعيد عن #الحدود_الجزائرية.

وأصبح #المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء يسلكون أكثر فأكثر هذه الطريق "الإسبانية" في محاولاتهم للوصول إلى #أوروبا.

وتفيد الحصيلة الأخيرة لمنظمة #الهجرة الدولية أن #إسبانيا هي نقطة الدخول الثانية إلى أوروبا، ووصل إليها 1279 مهاجرا عبر البحر منذ بداية السنة، بعد إيطاليا (4256 مهاجرا).

وتشير هذه الأرقام التي لا تشمل جثث المهاجرين التي عثر عليها السبت إلى أن 243 شخصا لقوا حتفهم في #البحر_المتوسط منذ بداية العام الجاري.