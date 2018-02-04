192 مهاجرا ليبيا خلال يناير الماضي ضمن قوارب الموت

في أول رصد رسمي أظهرت بيانات وزارة #الداخلية_الإيطالية وجود ليبيين ضمن قوارب #المهاجرين غير الشرعيين المنطلقة عبر سواحل ليبيا إلى سواحل أوروبا الجنوبية.

وفيما أشارت تلك البيانات إلى وجود تراجع في أعداد المهاجرين غير النظاميين خلال شهر يناير الماضي من هذا العام بانخفاض نسبته 26% تبين وجود أعداد كبيرة من #الليبيين ضمن من كانوا على متن قوارب الهجرة.

وكشفت البيانات التي لخصتها وكالة آكي الإيطالية أن الليبيين احتلوا ولأول مرة المركز الخامس في قائمة جنسيات المهاجرين عبر البحر إلى شواطئ إيطاليا.

وحددت بيانات الوزارة أن قوائم المهاجرين الإريتريين خلال يناير الماضي 884 مهاجراً، ثم التونسيين حملة الجنسية بعدد 388 مهاجرا، ثم الباكستانيين بعدد 258 مهاجرا، فالنيجريين بعدد 209.

لتحل #ليبيا في المرتبة الخامسة بعدد 192 مهاجراً، تليها جنسيات ساحل العاج والسنغال وغينيا والسودان، وأخيراً الجنسية المالية.

ولم تشر أي جهة رسمية في ليبيا أو خارجها بشكل رسمي قبل هذا الرصد إلى مشاركة ليبيين في الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت التي تنشط في بلادهم، كما أن بيانات الداخلية الإيطالية لم تشر في مقارنتها الحالية إلى أعداد المهاجرين الليبيين في السنوات الماضية.