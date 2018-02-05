ليبيا.. "الوفاق" تدين الاعتداء على عائلات تاورغاء

دان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج في بيان له، ما تعرضت له عائلات من تاورغاء من عمليات ترويع من قبل مجموعات مسلحة في محاولةٍ لتقويض اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء.

ويعتبر بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مؤشرا يكشف حقيقة المشهد الليبي الذي تنقصه المرجعية الأمنية المغيبة في ظل انتشار السلاح بيد الخارجين عن القانون.

وسقط عدد من أهالي تاورغاء العزل جرحى نتيجة لإطلاق النار، فيما ناشدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان مجلس النواب عقد جلسة طارئة من أجل مناقشة ما يحدث من انتهاكات.

وذكرت مصادر ليبية أن المسلحين ينتمون لقوات البنيان المرصوص المحسوب على حكومة الوفاق الوطني، بيد أن عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، قال إن المجلس الرئاسي عاجز عن حل أية مشكلة في غرب البلاد التي تسيطر عليها مليشيات مسلحة يحركها أمراء حرب نافذون.

وفي ظل هذا الواقع، لا تزال عشرات العائلات من نازحي بلدة تاورغاء عالقة بين المناطق التي عادت منها وبلدتهم، وبالتحديد في منطقتي "بوابة العشرين" شرق سرت و"قرارة القطف" غرب بني وليد.