بالفيديو.. الورفلي ضابط الإعدامات الليبي يسلّم نفسه

أعلن الضابط بالقوات الخاصة التابعة للجيش الليبي، محمود الورفلي، مساء الثلاثاء، في تسجيل مصور، تسليم نفسه إلى الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش، من أجل التحقيق معه بخصوص التهم الموجهة إليه من محكمة الجنايات الدولية.

وقال الورفلي إن تسليم نفسه إلى إدارة الشرطة العسكرية بمدينة المرج يأتي "امتثالاً لأوامر وتعليمات القائد العام الجنرال خليفة حفتر"، الذي أصدر أمراً بإيقافه على الفور، من أجل استكمال التحقيقات بشأن تهم محكمة الجنايات الدولية.

وكانت محكمة الجنايات الدولية أصدرت عدة مذكرات توقيف بحق الورفلي، بعد أن نشرت له عدة مقاطع مصورة خلال تنفيذه إعدامات ميدانية بحق عناصر إرهابية، آخرها مذكرة من المدعية العامة للمحكمة الدولية الشهر الماضي، طالبت من خلالها السلطات الليبية، بتسليم الورفلي للمحكمة بعد آخر فيديو ظهر فيه وهو يعدم 10 دواعش أمام مسجد في مدينة بنغازي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات في شرق ليبيا، ستقوم بتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية أم ستقوم بمحاكمته داخلياً وفقاً للقوانين الليبية.

وفي ختام التسجيل، دعا الرائد الورفلي من سمّاهم "أصحاب الفتن والأقاويل الفارغة"، إلى "الالتفات إلى أنفسهم وعدم التدخل فيما لا يعنيهم".