السراج: مصرون على عودة أهالي تاورغاء لمدينتهم

أكد رئيس المجلس الرئاسي لـ #حكومة_الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة "فائز السراج" على إصرار حكومته على تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بين ممثلي تاورغاء ومصراتة.

وقال السراج في بيان أصدره مكتبه الإعلامي إثر لقائه برئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك قائلا: "لا مجال للتراجع عما تم إقراره بالإجماع بين المجلس البلدي لمصراتة والمجلس المحلي لتاورغاء بعد مفاوضات استمرت زهاء العامين".

وأكد أن عودة أهالي #تاورغاء تمثل مؤشرا على بدء مرحلة التعافي وخروج البلاد من الأزمة الراهنة.

وعن العراقيل الحالية التي تحد من تنفيذ الاتفاق، قال السراج: "ما حدث من تجاوز لن يثنينا عن مواصلة الجهود لتنفيذ الاتفاق، والمعرقلون قلة لا يمثلون سوى أنفسهم".

وطالب السراج لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق بالاستمرار في عملها، وأكد أن الوزارات المعنية ستقدم الدعم اللازم للنازحين على مشارف مدينة تاورغاء حتى تنتهي الأزمة الحالية.

ولا تزال عشرات الأسر من مهجري تاورغاء في العراء على مشارف مدينتهم، حيث اعترضهم مسلحون موالون لشخصيات متنفذة في مصراتة ترفض تنفيذ اتفاق العودة بالرغم من توقيع المجلس البلدي للمدينة على الاتفاق بشكل رسمي منذ يوليو الماضي.

وأقدمت مجموعات مسلحة من ثوار مصراتة على تهجير كامل سكان تاورغاء عام 2011 على خلفية المواقف الداعمة لأهالي تاورغاء للنظام السابق الذي كانت تحاصر كتائبه مصراتة المشاركة في الانتفاضة على حكمه.