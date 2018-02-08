المغرب: لا مفاوضات مع البوليساريو حول الصحراء الغربية

نفى #المغرب وجود أي مفاوضات حالياً مع جبهة #البوليساريو الانفصالية حول نزاع #الصحراء_الغربية.

وفي توضيح حكومي، أكد مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الخميس، في الرباط، أنه "لا شيء مبرمج".

واتهم المسؤول الحكومي "جهات" لم يسمها بالترويج لأخبار غير صحيحة، لأنها "تريد التغطية على انتكاسات".

ويصف المغرب أقدم نزاع في إفريقيا، ب "القضية الوطنية".

وتأتي توضيحات الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في أعقاب تواتر أخبار عن لقاء بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، في #ألمانيا، بتنسيق من وسيط الأمم المتحدة المكلف بالنزاع.