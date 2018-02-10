قصة نشيد موريتانيا الجديد.. وسر الدور المصري

كشفت خارجية مصر عن قيام موسيقار مصري بتلحين النشيد الوطني الموريتاني الجديد، وتكريمه من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

وأعرب المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السبت، عن خالص الشكر والتقدير للفنان والموسيقار المصري راجح داود الذي كرمه، الجمعة، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني الجديد.

وذكر أبوزيد أن العمل الذي قام به الفنان راجح داود سيخلد في وجدان كل مصري وموريتاني، وستتناقله الأجيال ليبقى شاهدا على أسمى معاني التآخي والود بين شعبين شقيقين، منوها بأنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يكون اسم مصر حاضرا كلما تم عزف السلام الوطني الموريتاني.

وأضاف أن راجح داود ساهم بفنه وعمله، ومن قبله الفنان المصري الراحل محمد فوزي الذي قام بتلحين النشيد الوطني الجزائري، في إبراز دور مصر وريادتها كمنارة للثقافة ومصدر إلهام للشعوب العربية وما يجمعها من قواسم حضارية وحس فني مشترك

تنسيق مصري موريتاني

إلى ذلك، كشفت الخارجية المصرية أن هذا العمل الفني جاء نتاج تنسيق وثيق بين وزارتي الخارجية والثقافة في كل من مصر وموريتانيا، حيث حرصت الخارجية المصرية على تقديم الدعم اللازم للفنان راجح داود من أجل إخراج عمله إلى النور، انطلاقا من مسؤولياتها إزاء الأشقاء العرب والأفارقة. وقالت إنها فعلت ذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بدور الفن المصري وكافة أدوات الدبلوماسية العامة في الترويج لصورة مصر وقوتها الناعمة ومكانتها المتصاعدة إقليميا ودوليا.

كما جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الشكر للفنان راجح داود الذي ضرب مثالا حيا للفنان الذي أتقن عمله وأدى واجبه الوطني والقومي فنال حقه من الاحترام والتقدير.