هجوم انتحاري بموقع للجيش الليبي شرق سرت

تعرضت بوابة الـ90 شرقي مدينة #سرت التابعة لقوات الجيش لهجوم انتحاري أصيب خلاله جندي ونجم عنه احتراق عدد من السيارات التابعة للبوابة.

وقال مصدر عسكري تابع للجيش لــ"العربية.نت"، إن الهجوم حدث في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم السبت حيث كان الانتحاري يقود سيارة دفع رباعي وصل بها إلى موقع مجاور للبوابة فجر داخله نفسه.

وأكد المصدر إصابة جندي إصابات طفيفة فيما احترقت عدد من السيارات المتوقفة بالموقع الذي فجر في الانتحاري نفسه.

وأضاف المصدر أن "حالة الطوارئ القصوى والاحتياطات لم تمكن الانتحاري من الوصول إلى هدفه حيث تحول إلى موقع مجاور لينفذ فيه عمليته الفاشلة".

وقال إن "دوريات تجوب في الوقت الحالي محيط المنطقة للبحث عن مسلحين آخرين تابعين لداعش الذي من المؤكد أنه كان وراء العملية الانتحارية".

وتعتبر بوابة التسعين من مناطق التماس بين قوات الجيش المرابطة شرق #سرت وقوات البنيان المرصوص المرابطة في سرت وجوارها حيث يستغل #داعش الفراغ بالمنطقة ويتنقل في المناطق المحيطة بسرت لا سيما جنوب المدينة وصولا إلى عمق الصحراء حيث تتواجد أعداد من المواقع النفطية التي نفذ هجوما فاشلا على بعضها في منطقة زلة الأسبوع الماضي قتل على إثرها عنصران من داعش وثلاثة من جنود سرايا الجيش التي تؤمن مواقع النفط .