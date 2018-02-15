الجيش الليبي: توقيع اتفاق لتوحيد المؤسسة العسكرية قريبا

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري أن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية ستواصل أعمالها الخميس في القاهرة، لافتاً إلى أنه جرى الاتفاق على معظم البنود وبانتظار التوقيع على وثيقة الاتفاق برعاية مصرية، فيما يعتبر بأنه تدشين لمرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

فالمرحلة الرابعة تتضمن التوقيع على وثيقة اتفاق تم التوصل إليه من خلال محادثات الفرقاء الليبيين في جولات سابقة كان آخرها في نوفمبر العام الماضي.

المسماري أشار إلى أن الخطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية تتسارع وأن الاتفاق الجاري برعاية مصرية ينتظر التوقيع عليه قريباً.

وتهدف اجتماعات العسكريين الليبيين التي بدأت منذ نحو عام في القاهرة إلى وضع استراتيجية للملمة شتات الجيش المنقسم إلى مؤسستين، تتبع إحداهما مجلس النواب في طبرق بقيادة خليفة حفتر، بينما تتبع الأخرى حكومة الوفاق المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس غربي البلاد.

ولأنه من الصعب فصل مشاورات توحيد المؤسسة العسكرية عن الخلافات السياسية وتعطل جهود تعديل اتفاق الصخيرات، وخاصة فيما يتعلق بالمادة الثامنة والتي تتعلق بالمناصب السيادية والعسكرية في ليبيا، يرى مراقبون بأن اتفاق توحيد الجيش هناك قد يتعرض للفشل والانهيار رغم وصوله إلى مراحل متقدمة.

ولكن نجاحه يعد الفرصة الأبرز للبلاد للتخلص من خطر العناصر الإرهابية في البلاد، وفرض الأمن والاستقرار، وهو ما يمثل نقطة البداية لحل الأزمة الليبية.