القضاء يبرئ أشهر مغربي سُجن في غوانتانامو الأميركي

في مرحلة الاستئناف، برأ القضاء المغربي رسميا #يونس_ الشقوري، المعتقل المغربي السابق، في سجن #غوانتانامو الأميركي.

وتابع القضاء المغربي، الشقوري بعد أن تسلمته الرباط من السلطات الأميركية.

وسبق للقضاء المغربي أن أدان الشقوري في المرحلة الابتدائية، بخمس سنوات سجنا، في شهر مايو الماضي.

وفي شهر يناير من العام الماضي، أسقطت #محكمة قضايا الإرهاب في مدينة سلا قرب الرباط، عن الشقوري تهم ملفات الإرهاب.

ويونس الشقوري الملقب بمحب الله، هو من مواليد 1968، في مدينة آسفي، في وسط المغرب.

واعتقل الشقوري في ديسمبر 2001 في #أفغانستان، للاشتباه في علاقته بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وقضى الشقوري 14 عاما في معتقل غوانتانامو الأميركي، وتلقبه الصحافة المغربية بأشهر معتقل مغربي في السجن الأميركي.