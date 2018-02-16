السجن 14 عاماً للجزائري "أبو براء" أحد كوادر القاعدة

قضت محكمة في باريس، الخميس، بالسجن 14 عاما بحق الفرنسي الجزائري #نعمان_مزيش المعروف بـ #أبو_براء بتهمة "الانتماء إلى عصابة إرهابية إجرامية"، علماً بأن أجهزة الاستخبارات الغربية تعتبره أحد كوادر تنظيم القاعدة.

وأورد القضاء أن مزيش (47 عاماً) الذي اعتُقل في تشرين الأول/أكتوبر 2013 توجّه إلى أفغانستان للقتال في صفوف التنظيم الإرهابي. وقد أعلن مبايعته له ثم خضع لتدريب عسكري ومارس القتال قبل أن ينضم إلى وحدة هدفها ارتكاب اعتداءات في أوروبا.

وكانت المحامية العامة ماريفون كاييبوت طلبت سجنه 20 عاما بهدف "حماية المجتمع"، معتبرةً أنها لا تملك عناصر تؤكد أن التزام المتهم المتطرف "سيتوقف".

وأشارت القاضية خصوصا إلى التعاليم التي تلقاها المتهم وتدريبه على استخدام الأسلحة والمتفجرات وتلقينه أساليب التواصل في شكل آمن، خصوصا في معسكر بدر التابع للقاعدة بين اذار/مارس 2009 وأيار/مايو 2012، والواقع في منطقة بين باكستان وافغانستان.

من جهته، نفى محامي المتهم أن يكون موكله "قد انتمى فعليا إلى التنظيم الإرهابي"، مؤكداً أنه "ليس شريراً".

وأوضح المتهم أنه توجّه إلى أفغانستان بحثا عن ملاذ مع عائلته لكنه "علق" هناك وأجبِر على الانضمام إلى القاعدة لعله يحظى بفرصة للعودة إلى ألمانيا حيث كان يقيم. وتدارك: "لكنني لم أدرك أن هذا الأمر سيستغرق أشهراً".