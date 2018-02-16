بوتفليقة يدعو إلى تنشيط اتحاد المغرب العربي

دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز #بوتفليقة، الجمعة، إلى "النهوض" بمؤسسات #اتحاد_المغرب_العربي و"تنشيط" هياكله، كما جاء في أربع برقيات بعثها إلى قادة تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا، عشية الذكرى الـ29 لتأسيس هذا الاتحاد.

وأكد بوتفليقة في برقية بعث بها إلى #العاهل_المغربي محمد السادس "حرص الجزائر على النهوض بمؤسسات الاتحاد وتنشيط هياكله بما يمكن من الذود عن المصالح المشتركة لبلدانه"، كما نقل التلفزيون الحكومي.

وأضاف أن الذكرى "محطة تفرض علينا تقييم مسيرة الاتحاد المغاربي وتطوير منظومة العمل وتكييفها وفقا للظروف الراهنة".

وفي رسالته إلى #الرئيس_التونسي الباجي قايد السبسي، جدد بوتفليقة "تمسك الجزائر الثابت باتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وذكّر بوتفليقة نظيره الموريتاني #محمد_ولد_عبدالعزيز بـ"ضرورة مراجعة طريقة عمل (الاتحاد المغاربي) كي يصبح له دور فاعل إقليميا ودوليا"، بحسب المصدر نفسه.

ودعا الرئيس الجزائري في البرقية التي بعث بها إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا #فايز_السراج، إلى "اغتنام فرصة الاحتفال بذكرى تأسيس الصرح المغاربي من أجل تقييم مساره في الدفاع عن المصالح المشتركة للدول" المؤسسة له.

وتأسس اتحاد المغرب العربي في 17 شباط/فبراير 1989 وهو يضم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، لكنه ظل معطلا والاتفاقيات الموقعة دون تنفيذ بسبب الخلافات الجزائرية المغربية حول النزاع في الصحراء الغربية.