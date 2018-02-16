ليبيا.. تعديل وزاري يشمل "الداخلية" بحكومة الوفاق

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مساء الخميس، في بيان له، إعفاء وزير الداخلية العارف الخوجة من منصبه، وذلك لدواعي "المصلحة العامة" وتكليف العقيد عبد السلام عاشور خلفاً له.

ويأتي هذا القرار بعد الانفلات الأمني الذي شهدته العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة، خاصة الاشتباكات العنيفة التي شهدها محيط مطار معيتيقة قبل شهر، بين ميليشيات مسلحة وقوات موالية لوزارة الداخلية، أسفرت عن مقتل حوالي 20 شخصاً وإصابة 30 آخرين، بحسب أرقام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وكذلك بسبب فشل الجهات الأمنية في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن وزير الداخلية الجديد، عبد السلام عاشور، الذي سيخلف الخوجة، هو عقيد سابق في جهاز الأمن الليبي، من مدينة الزاوية، يشغل منذ آذار/مارس من العام الماضي خطة وكيل وزارة الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المقال، العارف الخوجة، شغل حقيبة الداخلية منذ شباط/فبراير 2016، تاريخ إعلان تشكيلة حكومة الوفاق، وتسلّم مبنى الوزارة في أيار/مايو من العام نفسه.