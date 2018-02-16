مراسلون بلا حدود:حرية الإعلام الليبي في أزمة غير مسبوقة

اعتبرت منظمة #مراسلون_بلا_حدود، الجمعة، أن #حرية_الإعلام تشهد "أزمة غير مسبوقة" في #ليبيا معبرة عن مخاوفها من مغادرة الصحافيين البلاد بعد 7 سنوات على #الثورة_الليبية.

فسبع سنوات من تزعزع الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، تسببت في ترنح #حرية_الصحافة في البلاد.

وأوضحت المنظمة أن 18 صحافيا على الأقل قتلوا منذ ثورة 2011.

بينما لجأ ما لا يقل عن 67 صحافياً إلى الخارج، واضطرت 8 منابر إعلامية ليبية إلى التواصل مع جمهورها من مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط.

ورصد تحقيق آخر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وقوع أكثر من 30 حالة اعتداء وانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في ليبيا في العام 2017 تباينت بين الاختطاف والاعتقال والاعتداءات على مقر المؤسسات الإعلامية.

مناخ خانق، وانتهاكات ضد الصحافيين دفع نحو إخلاء البلاد من صحافييها. لمواصلة عملهم الإعلامي أو اختيار مهنة أخرى، خارج ليبيا.

وتتنازع سلطتان اليوم على الحكم في ليبيا في الوقت الذي لم تنجح أي منهما في إحلال النظام بالكامل في الأراضي التي تسيطر عليها. وسط تفكك واضح في هياكل الدولة.