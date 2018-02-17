إنقاذ 48 مهاجراً من الغرق قبالة السواحل التونسية

أنقذ خفر #السواحل_التونسي 48 مهاجرا تونسيا غرق مركبهم لدى محاولتهم الوصول بحرا إلى إيطاليا، وفقا لما أفادت وزارة الداخلية السبت.

ورصدت الدورية القارب، ليل الجمعة، قبالة سواحل مدينة #جبنيانة (210 كلم جنوب العاصمة).

وأفاد البيان أن المركب البالغ طوله تسعة أمتار كان "بصدد الغرق بعد تسرب مياه البحر داخله".

وأضاف أن الركاب جميعهم من #تونس تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاما وهم من ولايتي مدنين و #صفاقس.

وينطلق #مهاجرون_غير_شرعيين من تونس عبر المتوسط سعيا إلى مستقبل أفضل في #أوروبا، لكن محاولات العبور بلغت ذروتها في ايلول/سبتمبر العام الماضي.

وتشير منظمات غير حكومية إلى أن الزيادة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الشباب الذين يعانون من البطالة.

وفي تشرين الأول/اكتوبر، أسفر اصطدام قارب يحمل مهاجرين بسفينة عسكرية تونسية عن مقتل 44 شخصا على الأقل في حادثة اعتبرها رئيس الوزراء يوسف الشاهد "كارثة وطنية".