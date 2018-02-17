تونس.. ضبط معدات عسكرية داخل سفينة قبالة صفاقس

تم ضبط تجهيزات عسكرية، بينها سيارات مصفحة، غير مصرح بها عند تفتيش سفينة ترفع علم بنما، الجمعة، قبالة ميناء مدينة #صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية، وفق الجمارك التونسية.

وأوضحت الجمارك في بيان أن "الحمولة غير مسجلة كلها بوثيقة الشحن المرافقة للباخرة، مع وجود 24 حاوية غير مصرّح بمحتواها".

وأضافت أنه تبين احتواء السفينة "شاحنات وسيارات مصفحة وناقلات جنود مدرعة، مع تجهيزات عسكرية".

وتابعت الجمارك أنه "نظراً للاشتباه في إمكانية احتوائها على أسلحة أو ذخائر؛ تم اقتيادها لميناء صفاقس بغرض استكمال الإجراءات القانونية والتفتيش، وللقيام بالتحريات اللازمة في ظروف آمنة".

كما أشارت صحف محلية إلى أن السفينة روسية.

وتقع صفاقس على الساحل الشرقي التونسي، وتبعد 300 كلم عن ليبيا التي تنتشر فيها العديد من المجموعات المسلحة المتصارعة.