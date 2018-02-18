الجزائر..الحزب الحاكم يتهم المغرب بإغراق البلاد بالحشيش

اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في #الجزائر، جمال ولد عباس، السبت، #المغرب بإغراق بلده يومياً بأطنان من #الحشيش عبر إدخالها من الحدود الغربية.

وقال ولد عباس، السبت، في محافظة تلمسان شمال الجزائر، إن "تقارير الأمن والجيش التي تحبط دورياً عمليات تهريب #المخدرات إلى الجزائر، كشفت أن مصدرها الوحيد هو الحدود الغربية للبلاد، وذلك في إشارة إلى المغرب.

كما أكد أن بلاده "مستهدفة من خلال أطنان المخدرات التي تفرغ على حدودها"، مضيفاً أن هذه المخدرات "فتاكة أكثر من الصواريخ أو القنابل، وتعمل على تخريب عقول الشباب الجزائري".

وتأتي تصريحات زعيم الحزب الحاكم، بعد يوم على دعوة وجهها الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لقادة دول المغرب العربي، من ضمنهم العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لحثهم على إعادة إحياء اتحاد المغرب العربي، وذلك بمناسبة مرور 29 عاماً على تأسيسه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الجزائر جارتها الغربية، بتجارة وإنتاج الحشيش، حيث سبق لوزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، اتهام المملكة المغربية، في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، باستغلال "أموال الحشيش"، ونقلها عبر خطوطها الجوية ثم تبييضها في البنوك الإفريقية، والاستثمار من خلالها في القارة السمراء، الأمر الذي أثار أزمة ديبلوماسية بين البلدين، وصلت حد استدعاء سفير الرباط والقائم بأعمال السفارة الجزائرية من طرف الحكومة المغربية.