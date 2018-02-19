العاهل المغربي يأمر بالتحقيق في مأساة قطار طنجة

أمر ملك #المغرب بفتح تحقيق في حادث قطار دامٍ أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وفي بيان اليوم الاثنين، قالت وزارة الداخلية المغربية إن الملك #محمد_السادس أنشأ لجنة مشتركة للتحقيق في أسباب مأساة قطار السكك الحديدية السبت قرب #مدينة طنجة شمال البلاد.

وأضافت وزارة الداخلية أن الحادث الذي شهد اصطدام قطار شحن بمركبة نقل أشخاص، أسفر أيضا عن إصابة 14 شخصا.

وسيرأس اللجنة وزيرا الداخلية والنقل اللذان سيراجعان سلامة مفارق الطرق والمعابر على السكك الحديدية.

وستتحرك اللجنة أيضا لمحاسبة أي شخص يثبت أنه ارتكب خطأ في الحادث.