بعد دعوة الإضراب في الجزائر.."التربية" تلتقي النقابات

اجتمعت وزيرة التربية في الجزائر، نورية بن غبريت، مع ممثلي النقابات التي دعت إلى #إضراب، وذلك من أجل مناقشة لائحة المطالب.

يأتي هذا في وقت دعا فيه الرئيس #بوتفليقة بمناسبة "ذكرى الشهيد" للحفاظ على مكاسب البلاد.

وأكد بوتفليقة أن #الجزائر تنعم بالأمن في كل ربوعها.

في غضون ذلك، لقي قرار الحكومة الجزائرية، بالبدء في فصل المضربين بقطاعي الصحة والتعليم عن وظائفهم اعتراضا من قبل جهات حقوقية وسياسية.

ووصفت تلك #الجهات الخطوة بالتراجع في مكاسب الحريات النقابية في البلاد، وذلك وسط إصرار الحكومة على عدم شرعية الإضرابات، ودعوة وزارة الداخلية، لعدم استغلال الشارع لأغراض سياسية.