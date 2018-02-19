قاعدة روسية في طبرق.. موسكو تؤكد وليبيا تنفي

نفى الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري تصريحات رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بليبيا ليف دينغوف، الذي قال فيها إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر طلب من وزارة الدفاع الروسية إقامة قاعدة عسكرية روسية في شرق ليبيا.

وكان رئيس مجموعة الاتصال حول #ليبيا، ليف دينغوف، قد دعا إلى إجراء الانتخابات الليبية في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد دينغوف أن روسيا لن تسمح بأن تتحول ليبيا إلى أرض خصبة للإرهاب.

وأشاد المسؤول الروسي في تصريحات صحفية، بجهود المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، لتحقيق تقدم على الأرض.

وأعلن دينغوف تمسك روسيا بـ #اتفاق_الصخيرات كوثيقة أساسية، واعتبر أن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق يجب أن يؤدى إلى تسوية الأزمة الليبية.