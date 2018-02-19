برعاية مصرية.. مباحثات لتوحيد مؤسسة الجيش الليبي

أعلنت #اللجنة_المصرية المعنية بالملف الليبي، انتهاء الجلسة الخامسة لضباط وقادة #الجيش في #ليبيا لمناقشة سبل توحيد مؤسسة الجيش، مساء اليوم الاثنين، بالعاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أن اللقاء السادس سيكون خلال مارس القادم.

وخلال بيان، تلقت "العربية.نت" نسخة منه، قالت اللجنة إن اللقاء الأخير المنعقد منذ عدة أيام ناقش بشكل معمق آليات تنفيذ ما تم التوصل إليه في الاجتماعات السابقة وما يمكن تحقيقه وفق خطة مدروسة في الفترة القادمة.

وأشاد المجتمعون من ضباط الجيش الليبي خلال هذه اللقاءات بعودة التواصل بين أبناء المؤسسة العسكرية في كل مناطق ليبيا، وأوضحوا أن توحيد مؤسسة الجيش يعد حجر زاوية لتدعيم بناء قدرات الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية.

وأكد الضباط المشاركون على سرعة تنفيذ آليات توحيد الجيش، وهي خطوة ستوفر الضمانات اللازمة لحماية أي استحقاقات وطنية قادمة، بما في ذلك تأمين انتخابات قد يتقرر عقدها في المستقبل القريب.

وشدد المجتمعون في القاهرة على أنه لا مكان داخل المؤسسة العسكرية لأية توجهات سياسية أو عقائدية، مع ضرورة الإبقاء على دور الجيش في حماية حدود الوطن ووحدته وسلامته باعتباره ضمانة لمدنية الدولة الليبية.

وترعى القاهرة مسارا لتوحيد مؤسسة الجيش منذ أشهر من خلال احتضانها للقاءات ممثلين لقيادة الجيش في شرق البلاد وضابط وعسكريين من المنطقة الغربية كمصراتة وطرابلس والمنطقة الجنوبية.