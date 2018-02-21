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طرابلس.. قوة تابعة للوفاق تشتبك مع عصابة سيطرت على مصرف

المصدر: العربية نت – محمد العربي
صورة من العملية من صفحة قوة الردع - ليبيا
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أعلنت #قوة_الردع_الخاصة التابعة لوزارة داخلية #حكومة_الوفاق الليبية تنفيذ عملية مسلحة ألقت خلالها #القبض_على_مجموعة_مسلحة سيطرت على مقر فرع مصرف الصحاري بمنطقة الماية غرب #طرابلس.

وقالت القوة في بيان على صفحتها مزود بصور، إن العملية تمت صباح اليوم الأربعاء بعد ورود بلاغين بسيطرة مسلحين على مقر المصرف، حيث طوقت القوة المقر وتمكنت من اقتحامه والقبض على أفراد العصابة المسلحة.

وأكدت القوة أنها ألقت القبض على 11 مسلحا من العصابة، فيما قتل زعيمهم "أبوحميرة جويدة" أثناء الاشتباكات، لافتة إلى أن العصابة وزعيمها متورطة في قضايا خطف وحرابة بمنطقة ورشفانة غرب طرابلس.

صورة من العملية من صفحة قوة الردع - ليبيا صورة من العملية من صفحة قوة الردع - ليبيا
مقر المصرف بعد السيطرة عليه مقر المصرف بعد السيطرة عليه

كلمات دالّة

#قوة الردع الخاصة, #حكومة الوفاق, #القبض على مجموعة مسلحة, #طرابلس

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