طرابلس.. قوة تابعة للوفاق تشتبك مع عصابة سيطرت على مصرف

أعلنت #قوة_الردع_الخاصة التابعة لوزارة داخلية #حكومة_الوفاق الليبية تنفيذ عملية مسلحة ألقت خلالها #القبض_على_مجموعة_مسلحة سيطرت على مقر فرع مصرف الصحاري بمنطقة الماية غرب #طرابلس.

وقالت القوة في بيان على صفحتها مزود بصور، إن العملية تمت صباح اليوم الأربعاء بعد ورود بلاغين بسيطرة مسلحين على مقر المصرف، حيث طوقت القوة المقر وتمكنت من اقتحامه والقبض على أفراد العصابة المسلحة.

وأكدت القوة أنها ألقت القبض على 11 مسلحا من العصابة، فيما قتل زعيمهم "أبوحميرة جويدة" أثناء الاشتباكات، لافتة إلى أن العصابة وزعيمها متورطة في قضايا خطف وحرابة بمنطقة ورشفانة غرب طرابلس.