ليبيا.. قتلى وجرحى في تفجير انتحاري

قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وأصيب 7 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الغربية لمنطقة الجفرة غرب طريق ودان طرابلس.

وذكرت مصادر إعلامية ليبية، أنّ السيارة كان يقودها انتحاري، قبل تفجيرها في بوابة "الكنشيلو" التي تقع على بعد حوالي 24 كم من مدينة ودان، وتمثل إحدى نقاط تمركز القوات المسلحة الموالية للجيش الليبي.

ويرجح أن يكون تنظيم "داعش" وراء الهجوم، حيث تسيطر عناصره على بعض الطرق الاستراتيجية في ليبيا، خاصة الطريق الرابطة بين مدينة سرت والجفرة، والطريق الرابطة بين الجفرة وأبوقرين، وتتخذ من الصحراء الليبية منطقة للتنقل وممارسة نشاطها.