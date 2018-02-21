ليبيا.. تفاصيل جديدة عن تفجير بوابة الرواغة جنوب وادن

أكد المركز الطبي بودان، وصول 3 قتلى وجريحين جراء التفجير الذي تعرضت له #بوابة_الرواغة جنوب مدينة #ودان_الليبية بنحو 30 كلم.

وفيما لم يؤكد المركز، بحسب صفحته الرسمية، أن الحصيلة نهائية قال عز الدين بوفايدة من الكتيبة 127 مشاة التابعة لقوات الجيش، إن البوابة تعرضت لحادث #تفجير نتج عنه وفاة 3 جنود وإصابة آخرين تابعين لكتبيته صباح اليوم الأربعاء.

وعن تفاصيل الحادث قال بوفايدة لـ"العربية.نت" حتى الآن لم يتبين ماذا كان الحادث بواسطة سيارة مفخخة أو عبر صاروخ وجه عن بعد، فالتحقيقات لا تزال جارية وسط استنفار أمني بكامل منطقة الجفرة جراء الحادث.

وأكد بوفايدة أن فرق البحث تجوب أطراف المنطقة كاملة بحثا عن أي دليل أو متورطين في الحادث، مرجحا أن يكون الحادث وراءه تنظيم #داعش.

وكانت بوابة الرواغة الواقعة جنوب ودان بـ 30 كلم قد تعرض في أبريل من عام 2016 لهجوم مسلح من قبل تنظيم داعش قتل على إثره جنديان وجرح آخرين.