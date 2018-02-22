العفو الدولية: الجزائر دولة معادية للمهاجرين

اتهمت منظمة #العفو الدولية، الخميس، #الجزائر بسوء معاملة المهاجرين واللاجئين على أراضيها، بسبب السياسة التي تنتهجها السلطات والقائمة على الترحيل القسري والإبعاد الجماعي للمهاجرين الأفارقة إلى دولهم الأصلية بناء على لون البشرة.

وكشفت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر، الخميس، أن "السلطات الجزائرية قامت بين شهري أغسطس وديسمبر الماضيين، باعتقال أكثر من 6500 مهاجر ينحدرون من بلدان مختلفة في جنوب الصحراء الكبرى، وترحيلهم بالقوة على أساس تمييز عنصري".

كما وصفت المنظمة الجزائر بأنها بلد لا يرحب باللاجئين والمهاجرين، مذكرة بقضية #اللاجئين_السوريين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع المغرب، والذين قضوا أسابيع طويلة العام الماضي، عالقين في الحدود الجزائرية المغربية دون أن يتمكنوا من الدخول لأي من البلدين.

ويأتي ذلك، بعد أقل من أسبوع على انتقادات وجهتها عدة منظمات حقوقية محلية ودولية للسلطات الجزائرية، تندّد باستمرار عمليات الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة بطريقة غير إنسانية، بعد تسجيل ترحيل مئات المهاجرين هذا الشهر على متن شاحنات إلى #النيجر.

ويثير ملف تعامل الجزائر مع المهاجرين على أراضيها جدلا واسعا في البلاد وانقساما في المواقف، بين من يدعو إلى طردهم بدعوى أنهم يشكلون خطرا على المجتمع الجزائري، ومن يطالب السلطات بضرورة التكفل بهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية كغيرهم من المواطنين الجزائريين.