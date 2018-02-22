بكالوريا المغرب..إقصاء الفلسفة وإدراج التربية الإسلامية

أثار قرار وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، حذف مادة #الفلسفة من قائمة المواد الممتحنة في الامتحان الوطني للباكالوريا، وتعويضها بمادة التربية الإسلامية جدلا كبيرا في الأوساط التعليمية المغربية، وخلف ردود أفعال قوية خاصة من قبل مدرّسي الفلسفة.

ويقضي القرار الذي جاءت به وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، وينتظر أن يدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة ويتعلق بحصر شعب ومسالك البكالوريا المهنية، بإقصاء مادة الفلسفة في جميع شعب ومسالك #البكالوريا المهنية واستبدالها بمادة #التربية_الإسلامية في الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية.

هذا القرار أثار نقاشا واسعا بين الأوساط التعليمية في المغرب، عكسته تدوينات على مواقع #التواصل_الاجتماعي دوّنها الفاعلون في الميدان التعليمي، خاصة أساتذة مادة الفلسفة، الذين اعتبروا القرار استهدافا إيديولوجيا لمادتهم بعد تعويضها بالتربية الإسلامية.

المدافعون عن الفلسفة اعتبروا الخطوة مساسا بحرية الفكرة وملكات النقد والتفكير، أما الفريق الآخر فقد أكد أن التربية الإسلامية تعبر عن هوية البلاد، نافيا أن يكون الدين "مصدرا للجمود والانغلاق".

ومن جهتها، تستعد الجمعية المغربية لمدرسي مادة الفلسفة لتعبئة الأساتذة للوقوف في وجه هذا القرار وطرق كل الأبواب والجهات المعنية حتى التراجع عنه.