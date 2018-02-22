تونس.. الاتحاد العام للشغل يطالب بتعديل وزاري

شدد "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الأربعاء، على ضرورة إجراء تعديل وزاري في #تونس بهدف مواجهة التحديات التي يشهدها اقتصاد البلاد.

وقال الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، نور الدين الطبوبي، خلال مؤتمر في سيدي بوزيد وسط البلاد: "آن الأوان أن نضخ دماء جديدة (...) وإيجاد الحلول الحقيقية القادرة على إنقاذ تونس".

وتابع الطبوبي أن الأوان حان "للتفكير في تحوير أي كان في الحكومة"، في إشارة إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري.

كما طالب السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها بعد "إدراج (تونس) على القوائم السوداء"، مشيراً بذلك إلى إدراج تونس على لائحة أوروبية سوداء لتبييض الأموال والفساد، الأمر الذي أثار غضباً عارماً في البلاد ودفع محافظ البنك المركزي إلى تقديم استقالته.

ولاحقاً شدد الطبوبي في مقابلة مع إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة، على "ضرورة إجراء تقييم بخصوص عمل بعض الوزارات والإدارات العامة بعيداً عن التشنجات والحسابات والنظر إلى ما تقتضيه مصلحة تونس"، مضيفاً أن "الديمقراطية تقتضي التقييم بهدف محاسبة'' المسؤولين.