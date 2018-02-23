الجزائر.. فتوى تقضي بعدم جواز الهجرة غير الشرعية

تستنجد السلطة الجزائرية بالمؤسسة الدينية بهدف التصدّي لموجات #الهجرة غير الشرعية.

وأصدر المجلس الإسلامي، وهو أعلى هيئة دينية رسمية في سابقة تعد الأولى من نوعها فتوى بعدم جواز الهجرة السرية، بسبب ما تعتبره إذلالا للنفس وتعريضها للأخطار.

وجاءت فتوى #المجلس_الإسلامي_الأعلى، في اجتماع خصّص لموقف ديني حيال الهجرة السرية، كان سبقه قانون يجرّم الظاهرة.

وأثارت تلك الإجراءات جدلا واسعا في #الجزائر، وحرّكت منظمات حقوقية نادت بالتكفل بالشباب اجتماعيا بدل ممارسة ما سمّته سياسة الضغط والترهيب.

تدخل حقوقي

وشهدت محاولات الهجرة سرا في الآونة الأخيرة تزايداً كبيراً باعتراف وزارة الدفاع، وذلك بسبب تردّي الأوضاع الاجتماعية الناجمة عن تفاقم آثار الأزمة المالية الخانقة في المستوى المعيشي، وإحجام السلطات عن سياسات الدعم المالي المباشر للشباب لإنشاء مشاريع بحسب مراقبين.

فيما عاشت البلاد جدل آخر بعد انتشار كبير لصور جثث مهاجرين لفظتها أمواج البحر على #مواقع_التواصل الاجتماعي، وأثارت تلك الصور استنكار الرأي العام.

وحرّكت وزير الشؤون الدينية الذي قرر تفعيل صندوق الزكاة لمساعدة #الشباب على إطلاق مشاريع مصغّرة.