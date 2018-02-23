داعش يتبنّى الهجوم على قوات الجيش الليبي

أعلن #تنظيم_داعش الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأربعاء إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات الجيش الليبي، قرب مدينة ودّان وسط #ليبيا، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي، في بيان إن #الهجوم نفذّه أحد عناصرها يدعى "أبومحمد المهاجر"، عبر سيارة مفخخة على حاجز عسكري تابع لقوات حفتر.

واستهدف الهجوم الكتيبة 127 التابعة لغرفة عمليات الجفرة التابعة لقوات #الجيش_الليبي الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، أمام بوابة الكنشيلو" قرب مدينة ودان وتقع على الطريق المؤدية إلى #طرابلس.

وعلى الرغم من طرده من #مدينة_سرت أواخر سنة 2016، تمكن تنظيم داعش في ليبيا من التجمع في مناطق جبلية وصحراوية خارج سيطرة الدولة، تمتد من بني وليد وجنوب سرت حتى الصحراء الشاسعة، ويشنّ بين الحين والآخر هجوما يستهدف خاصة البوابات الأمنية ونقاط التفتيش التابعة للجيش الليبي.