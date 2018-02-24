المغرب.. اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين من مقر عمله

اعتقلت الشرطة المغربية الجمعة الكاتب والصحفي توفيق بو عشرين المعروف بافتتاحياته الناقدة للسلطات في البلاد.

واعتقل بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم بعد اقتحام مجموعة من عناصر الشرطة مقر الجريدة في الدار البيضاء.

وأفاد بيان للنيابة العامة، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يعلن أنه "بناء على شكاوى توصلت بها النيابة العامة أمرت بإجراء بحث قضائي مع السيد توفيق بوعشرين كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".

وأكد المصدر ذاته أنه "من أجل ضمان مصلحة البحث وحفاظا على سريته وصونا لقرينة البراءة، فإنه يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن موضوع الشكاوى".

وهذا ليس الخلاف الأول لبوعشرين مع السلطات المغربية، ففي عام 2009 حكم على بوعشرين بالسجن أربع سنوات مع إيقاف التنفيذ بسبب عمل صحفي اعتبر مهينا للعائلة الملكية المغربية.