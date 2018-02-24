شاهد.. سكان هذه المدينة التونسية يعيشون في "باطن الأرض"

يتمسك الكثير من سكان مدينة مطماطة التونسية بالبقاء في منازلهم الواقعة تحت سطح الأرض، مفضلين البيئة التقليدية والحياة البسيطة على مغريات المدن والحياة فيها.

وعلى الرغم من صمود هذه المنازل أمام عوامل الزمن، إلا أن أعداد سكان مدينة مطماطة التونسية الشهيرة تناقصت خلال العقود الأخيرة.

واشتهرت المدينة التي يسكنها غالبية "أمازيغية" وتتبع إداريا محافظة قابس جنوب شرق البلاد، بمنازلها المحفورة في باطن الصخور الرملية.

أهالي المنطقة بنوا بيوتهم تحت الأرض بداعي التخفي، إضافة إلى أنها تحميهم من تقلبات المناخ والطبيعة القاسية.

ورغم إقبال البعض من سكان مطماطة على تبديل هذه المنازل بمبانٍ فوق الأرض سواء في محيط المنطقة أو المدن القريبة إلا أن هناك من يتمسك بالبقاء في هذه البيئة البسيطة والتقليدية.

بيئة تجذب العديد من السياح الذين يرون فيها شئيا فريدا، خاصة بكهوفها ومنازلها التي تشبه مناطق الخيال الفضائي.

وهو ما جعلها مسرحا لتصوير أحداث من فيلم حرب النجوم عام 1970، ما رفع من شهرة المدينة.