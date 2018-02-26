الجزائر.. إضراب التربية مستمر والوزارة تفصل 4000 أستاذ

قررت #وزارة_التربية في #الجزائر #توقيف_4000_أستاذ_مضرب عن العمل واستبدالهم بأساتذة جدد، وأثار هذا القرار جدلا كبيرا في البلاد وأخرج التلاميذ الذين عبروا عن قلقهم على مسارهم الدراسي في #مسيرات و #احتجاجات واسعة، في الأثناء تتواصل جهود أحزاب السلطة لرأب الصدع بين نقابات التربية والوزارة الوصية.

جلول بن سليخ أستاذ موقوف قال إن قرارات العزل شملت أكثر من 4 آلاف أستاذ في العاصمة والعملية ستتسع إلى الولايات الأخرى.

ولم يتوقع جلول القرار الذي وصفه بالتعسفي والذي أدى لتوقيفه مع آخرين من زملائه الأستاذة على خلفية #إضراب كفله الدستور الجزائري على حد قوله.

وأحدث قرار وزارة التربية بعزل الأساتذة المضربين واستبدالهم بأساتذة جدد جدلا كبيرا في الجزائر وأخرج الطلبة في مسيرات واحتجاجات عبر عدة ولايات ضد قرار عزل مدرسيهم، كونه لا يصب في مصلحتهم على الإطلاق وأن الاساتذة الجدد يفتقدون للخبرة على حد قولهم.

من جهتها اعتبرت وزارة التربية أن قرارها هو الحل الوحيد الذي بقي أمامها لإنقاذ العام الدراسي الحالي من شبح السنة البيضاء بعد أن استمر الإضراب لأكثر من شهرين فيما تتواصل من الجهة الأخرى جهود أحزاب سياسية لرأب الصدع بين نقابات التربية والوزارة المعنية.

وفي قرار مفاجئ رفضت السلطات الجزائرية استقبال وفد من المنظمة الدولية للعمل بعد تلقيها شكاوى من قبل منظمات غير حكومية وطنية وأجنبية لما وصفته بتراجع في الحريات النقابية، الأمر الذي تنفيه الحكومة الجزائرية جملة وتفصيلا.