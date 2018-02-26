المغرب.. إصابة 14 شرطياً باشتباكات في مباراة كروية

أعلنت السلطات المغربية إصابة 14 شرطياً وتوقيف 65 شخصاً، إثر الأحداث الدامية والفوضى التي شهدتها مباراة فريقي الرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي مساء الأحد، على أرضية ملعب مراكش الكبير، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري المحترفين.

وأصيب عناصر الشرطة خلال تدخلهم لفض الاشتباكات وأعمال الشغب التي اندلعت بين المشجعين على مدرجات المعلب الذي تعرض إلى التخريب، حيث عمدت الجماهير إلى اقتلاع الكراسي ورشق رجال الأمن بها، كما جرح عدد من المشجعين. وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورة لمشجع، وهو ينطق الشهادتين بعد إصابته في رأسه جراء رميه بكرسي، في مشهد دموي أعاد إلى أذهان المغاربة حوادث شغب سابقة عجز الأمن عن ضبطها.

وقبل انطلاق المباراة التي فاز فيها الرجاء البيضاوي على مضيفه الكوكب المراكشي، بـ3 أهداف مقابل 0، قتل 5 مشجعين في حادث مرور عندما كانوا في طريقهم إلى الملعب لدعم فريقهم.

ورغم القوانين الصارمة التي تتعامل بها السلطات المغربية مع ظاهرة العنف في الملاعب، إلا أن الشغب الذي يلازم المباريات الكروية لا يزال مستمراً، في وقت تطمح فيه البلاد إلى الفوز بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

وينص القانون المغربي على "عقوبة كل من ساهم أو شارك في أحداث عنف ترتب عنها موت أو جرح أو إلحاق أضرار مادية بممتلكات الغير، بالسجن لفترة تتراوح من 3 أشهر إلى 5 سنوات مع فرض غرامة مالية".