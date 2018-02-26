بعد اتهامه بالتحرش.. تمديد حبس الصحفي المغربي بوعشرين

مددت النيابة العامة في مدينة الدار البيضاء، توقيف الصحفي #توفيق_بوعشرين، مدير النشر في صحيفة "أخبار اليوم" الورقية اليومية وموقعين إخباريين على الإنترنت ("اليوم 24" و"سلطانة") 24 ساعة إضافة، على خلفية اتهامه بالتحرش.

وأوضح "وكيل الملك" (النائب العام) في مدينة #الدار_البيضاء في بيان له أنه تم الأحد الاستماع لتوفيق بوعشرين، على خلفية شكايات ضده بالتحرش الجنسي.

وسيمثل #بوعشرين، وهو في حالة اعتقال، الاثنين، أمام النيابة العامة لإتمام البحث القضائي الجاري معه.

ويواجه توفيق بوعشرين اتهامات بـ #التحرش_الجنسي، من خلال شكايات توصلت بها النيابة العامة.

واعتقل توفيق بوعشرين من مقر جريدة "أخبار اليوم" الورقية، مساء الجمعة الماضي، في مدينة الدار البيضاء.