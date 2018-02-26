لوبان: انتزاع أظافر جزائريين وتعذيبهم وصعقهم عمل إنساني

في تصريح صادم جديد أعلن #جان_ماري_لوبان الزعيم السابق لحزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) الفرنسي، الاثنين، أنه كان سيمارس #التعذيب_في_الجزائر "دون شك" لو طلب منه ذلك.

ورد لوبان لدى سؤاله في مقابلة مع إذاعة "آر تي لي" حول ما إذا كان سيشارك في التعذيب لو طلب منه ذلك بالقول "دون شك"، مضيفاً "كنت سأقوم بواجبي معطيا الأولوية للحفاظ على حياة طفلة بريئة وليس لقاتل يريد زرع قنبلة".

وكان لوبان حارب ضمن فرقة للمظليين بين 1956 و1957 في الجزائر المستعمرة الفرنسية السابقة التي نالت استقلالها في 1962.

وأوضح مؤسس الجبهة الوطنية الذي أزاحته ابنته مارين من زعامة الحزب أن التعليمات كانت بالقضاء بأي ثمن على الثوار الجزائريين آنذاك، والذين وصفهم بـ "التهديد الرهيب الناتج عن الإرهاب الذي أوقع مئات القتلى والجرحى والمشوهين والذي لا يتكلم عنه أحد".

واعتبر السياسي الفرنسي أن "الإجراءات وأساليب الاستنطاق التي تم استعمالها أكثر إنسانية من التسبب في قطع ساقي طفلة صغيرة" في إشارة حسب مزاعمه إلى الهجمات التي كان ينفذها مجاهدو #جبهة_التحرير_الجزائرية، متناسيا الجرائم البشعة التي ارتكبها #الاحتلال_الفرنسي من #تقتيل وإبادة وتنكيل.

إلا أنه نفى أن يكون مارس التعذيب في الجزائر وقال "لقد كسبت كل الدعاوى" التي رفُعت ضده في هذا الصدد.

وتطرق لوبان الذي تولى رئاسة الجبهة الوطنية بين 1972 و2011 إلى التعذيب الذي مارسته السلطات الفرنسية خلال معركة استقلال الجزائر (1954-1962) وذلك في الجزء الأول من مذكراته، والذي سيصدر في الأول من آذار/مارس المقبل.

وكتب لوبن "الجيش الفرنسي كان قد عاد من الهند الصينية، حيث شهد فظائع مروعة تفوق التصور ليبدو أمامه انتزاع الأظافر عملا إنسانيا (...). مهمتنا كانت وضع حد لهذه الفظائع، لذلك، نعم لجأ الجيش الفرنسي إلى هذه الممارسة من أجل الحصول على معلومات خلال معركة الجزائر، لكنه استخدم أقل الأساليب عنفا قدر الإمكان".

ومضى يقول "كان هناك الضرب والصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق لكن دون أي بتر".

وظل اليميني المتطرف على غرار أطراف عديدة في فرنسا يصورون الاستعمار في الجزائر على أنه كان "إنسانيا" حتى بلغت وقاحة بعض النواب مطلع هذا القرن للتصويت على قانون يقدم الجوانب الإيجابية للاحتلال الفرنسي.