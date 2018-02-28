جريمة بشعة في ليبيا.. ذبح طليقته وقطعها ثم رماها للكلاب

ظهر قاتل السيدة "زينب علي أنفيص" في مقطع فيديو قصير مساء أمس الثلاثاء، وهو يعترف بارتكابه جريمة القتل البشعة التي هزّت الليبيين خلال الأيام الماضية، وراحت ضحيتها طليقته.

وتم الكشف عن هذه الجريمة، الأسبوع الماضي غربي العاصمة طرابلس، عندما عاد كلب حراسة يقطن في أحد منازل المنطقة بساق مقطوعة تعود لامرأة، وهو ما دفع السكان لتقفي أثره، ليتفاجأوا بوجود جثة امرأة مقتولة ومحروقة الرأس ومقطعة تأكلها الكلاب.

واعترف المتهم الذي تم القبض عليه من قبل مديرية أمن طرابلس، بعد أسبوع من التحري والبحث، ويدعى بوبكر خليفة أحمد، بجريمته، مضيفا أن الجثة تعود إلى طليقته، وأنه قام بقتلها بعد استدراجها إلى منزله، بسبب وجود خلافات بينهما.

وأوضح قائلا "اتصلت بها ورافقتني في سيارة تاكسي إلى البيت، أين قمت بخنقها وذبحها بسكين في الحمام، ثم قمت بتقطيع جسدها إلى عدة أجزاء، قبل أن أضعها في كيس وأرميها على الطريق، لقد أتعبتني معها، تقدمت ضدي بشكوى إلى الشرطة، ولما كانت زوجتي قامت بخيانتي".