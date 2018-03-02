المغرب يتجه للإبقاء على تقاعد النواب رغم مطالب بإلغائه

ذهبت آمال بعض المغاربة في إقدام البرلمان على إلغاء معاشات #تقاعد_البرلمانيين أدراج الرياح.

وشن نشطاء مغاربة من الشباب منذ أكثر من عام حملة لإقناع السياسيين بإلغاء #راتب_التقاعد لأعضاء غرفتي المؤسسة التشريعية المغربية.

من جهتهم، عبّر برلمانيون من "حزب العدالة والتنمية"، أكبر كتلة برلمانية، عن استيائهم، في أعقاب سحب مشروع قانون #إلغاء_تقاعد_النواب من جدول أعمال البرلمان.

وسبق لكتلة "العدالة والتنمية" أن تقدمت بمشروع قانون جديد، يتعلق في سابقة من نوعها، بحذف تام للتقاعد المالي الشهري، بالنسبة لأعضاء الغرفة الأولى للبرلمان المغربي.

وتسببت ضغوط سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في دفع كتلته في البرلمان لسحب القانون نهائيا.

وقرار رئيس الحكومة، تقف وراءه رغبة في ترضية باقي الأحزاب السياسية، في التحالف الحكومي.

وفي أعقاب هذا القرار، عبّر نشطاء مغاربة عن خيبتهم حيال تراجع النواب الحكوميين عن خطوة في اتجاه "محاربة الريع السياسي"، حسب تعبيرهم.