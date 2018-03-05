الجزائر تهاجم إعلام قطر: لا خلاف مع السعودية والإمارات

انتقدت وزارة الخارجية الجزائرية التقارير الصحافية التي نشرتها وسائل الإعلام القطرية مؤخرا، وزعمت وجود أزمة في العلاقات بين الجزائر والسعودية والإمارات، وقالت إنّها "تقارير وهمية، لا تمت للحقيقة والواقع بصلة".

وأوضح الناطق باسم الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، أن "مواقف الجزائر إزاء الأزمة الخليجية واضحة، فهي تقف على مسافة واحدة من كل أطرافها"، مؤكدا أن المعلومات التي تنشرها وسائل إعلام دولية وخليجية حول وجود خلافات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة "مغلوطة إن لم تكن وهمية".

وأضاف بن علي شريف في تصريح لجريدة "الخبر" الجزائرية الأحد، أن هذه التقارير "تستند إلى تحليلات وقراءات لا تمت للحقيقة والواقع بأي صلة"، لأن "علاقات الجزائر مع أشقائها في الخليج العربي، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، متميزة ومسارها في تطور متواتر ولا يمكنها أن تتأثر بمعطيات ظرفية"، لافتا إلى أن "هذه العلاقات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعلق بها أي شوائب".

ويأتي موقف وردّ الخارجية الجزائرية عقب أنباء نشرتها صحيفة "الراية" القطرية، مؤخرا، زعمت فيها أن "الجزائر أصبحت في الآونة الأخيرة مصدر قلق كبير للإمارات بسبب مواقفها المخالفة لها بالمنطقة، لاسيما موقف الجزائر من الأزمة الخليجية، والذي اعتبرته الصحيفة "داعما لدولة قطر".

وفي هذا السياق، قام الدبلوماسي الجزائري بتكذيب ما تمّ الترويج له في الإعلام القطري، معبّرا عن أسفه لمثل هذه التقارير الإعلامية التي تنشر "معلومات تسيء إلى العلاقات الأخوية والمتميزة بين الجزائر وأشقائها في الإمارات والسعودية"، مؤكدا أنّ "الحضور الخليجي السياسي والاقتصادي في الجزائر قوي، بفضل العلاقات الأخوية التي تربط بين القيادة الجزائرية مع قادة دول الخليج العربي".