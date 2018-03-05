ليبيا.. حفتر يطلق عملية "فرض القانون" في الجنوب

أمر الجنرال #خليفة_حفتر، قائد الجيش الليبي، جميع الوحدات الأمنية والعسكرية بإطلاق عملية " #فرض_القانون" في مناطق الجنوب الليبي من أجل وقف الاقتتال وإعادة فرض الأمن، بعد الاشتباكات القبلية التي اندلعت منذ الأسبوع الماضي وتدخلت فيها قوّات أجنبية.

وجاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة، الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " #فيسبوك".

ومن المتوقع أن تتولى غرفة عمليات القوات الجوية في قاعدة براك الشاطئ جنوب #ليبيا، قيادة هذه العملية، التي ستستهدف خاصة العصابات والميليشيات المسلحة القادمة من خارج الحدود، التي تنشط في مجال التهريب وتسعى إلى السيطرة على بعض المناطق والاستيطان بها.

ولهذا الغرض أرسلت القيادة العامة للجيش الليبي أمس الأحد، تجهيزات عسكرية ضخمة إلى قاعدة #براك الشاطئ الجوية من بينها مقاتلات سلاح جو، لمساندة القوات المسلحة الموجودة في الجنوب في السيطرة على الوضع وضبط الأمن.